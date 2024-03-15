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Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçesi yolunda meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin çaya uçması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı mask
Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçesi yolunda meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin çaya uçması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde gerçekleşti ve Bilal Eryiğit'in yönetimindeki 65 EB 035 plakalı aracın virajı alamayarak Peysan Çayı'na uçmasıyla meydana geldi. Kazada aracın sürücüsü olan AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit hayatını kaybederken, araçta bulunan Mithat Ş. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve detaylı soruşturma devam ediyor.

Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Mar 2024 - 00:43 - Gündem

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