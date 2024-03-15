- Gündem

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli bir şahıs ağır yaralandı.

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı mask
Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı
Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli bir şahıs ağır yaralandı.

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

Olay, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A., silahın ateş alması sonucu vücuduna kurşun isabet etti ve ağır şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı zamanda, olay yerine gelen inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği evde detaylı incelemelerde bulundu.

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, zihinsel engel, yaralı, soruşturma, Polis

15 Mar 2024 - 00:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL