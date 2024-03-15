Zihinsel engelli şahıs kendisini vurdu: Ağır yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli bir şahıs ağır yaralandı.
Olay, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A., silahın ateş alması sonucu vücuduna kurşun isabet etti ve ağır şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı zamanda, olay yerine gelen inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği evde detaylı incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.