Anahtarı evde bırakın! Benzin ve motorine zam

Bir süredir durağanlık yaşanan hatta arada bir indirim haberleriyle gündeme gelen benzin ve motorinde yine zam bekleniyor.

Bilindiği üzere benzin 76 kuruş, motorin toplamda 2,45 lira gerilemişti. Bir süre durağanlık yaşayan fiyatlara yeniden zam geliyor.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Elde edilen bilgilere göre, benzinin litresine 1,53 TL, motorinin litresine ise 1,10 TL zam gelmesi, fiyat artışının 15 Mart (bugün) itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

MALATYA’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Malatya’da benzin litre fiyatları 41,87 ile 43 lira arasında değişiyor.

Şehirde motorin fiyatları 42,13 ile 43 lira arasında değişim gösteriyor.

Ayrıca LPG fiyatları 21 lira aralığında geziyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi. Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri Fiyat Oluşumu

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye’de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.