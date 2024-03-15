Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ukrayna uyruklu Vıtalıı Solop'un idaresindeki AX7339CM çekici, AX4645XF dorse plakalı tırın makaslayarak yolu kapattığı sırada gerçekleşti. Ercan K. yönetimindeki 34 DJV 322 plakalı otomobil önce tıra çarptıktan sonra bariyere çarparak savruldu. Bu sırada Arif C. idaresindeki 55 SB 608 plakalı otomobil de tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan K. (40), ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.