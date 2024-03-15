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Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Ukrayna uyruklu Vıtalıı Solop'un idaresindeki AX7339CM çekici, AX4645XF dorse plakalı tırın makaslayarak yolu kapattığı sırada gerçekleşti. Ercan K. yönetimindeki 34 DJV 322 plakalı otomobil önce tıra çarptıktan sonra bariyere çarparak savruldu. Bu sırada Arif C. idaresindeki 55 SB 608 plakalı otomobil de tıra çarptı.

Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan K. (40), ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Kavak, Samsun-Ankara karayolu, soruşturma, kaza, trafik kazası

15 Mar 2024 - 00:13 - Gündem

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