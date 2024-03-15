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Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Akşam saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir kara yolu üzerinde, sürücülerinin ismi ve plakaları belirlenemeyen cip ile otomobil, Sürekli Mahallesi Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan M.Y., U.K. (32) ve A.Ş.K. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yaralılardan U.K. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, olayın detaylarını ve sebebini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Mar 2024 - 00:07 - Gündem

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