Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda toplam 71 ili varken bugün bu sayı 81’de. Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19562935/biri-malatyadan-ayrilip-il-oldu-turkiyenin-sonradan-il-olan-18-ilcesi



Malatya’daki organize hırsızlık çetesi çökertildi

Malatya’da, organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı tutuklandı. Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde muhtelif zamanlarda ikamet ve işyerlerinde gerçekleşen organize hırsızlık olayları sonrası çalışma başlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19565428/malatyadaki-organize-hirsizlik-cetesi-cokertildi



Yavaşlığın nedeni bu!

Malatya’nın kalbi olarak nitelendirilen Bakırcılar Çarşısı şantiye alanında çalışmalar devam ederken, bu çalışmaların kaplumbağa hızında ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Rezerv alanındaki işlerin niçin yavaş ilerlediğini anlatan Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19567790/yavasligin-nedeni-bu



YKS’ye girecekler bu habere dikkat!

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Ramazan ayının rakiplerinin önüne geçebileceği bir ay olduğunu söyleyen Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, öğrencilerin genellikle Ramazan ayında ders çalışmayı ertelediklerini ya da bıraktıklarını kaydetti. Özcan, “Ramazan ayı fark atılacak bir aydır. Hedefleri olan başarıyı hedefleyen öğrenciler için Ramazan ayı ders çalışmak için çok önemli bir aydır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19568394/yks-ye-girecekler-bu-habere-dikkat



Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

Seçim çalışmaları kapsamında Emekliler Parkı civarındaki esnafları ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada esnaflarla görüştü ve esnafların sorunlarını dinledi. Geçici konteyner iş yerlerinde hizmetlerine devam eden esnafları dinleyen Sami Er, çarşının bir yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19568772/malatyada-olay-olan-camii-hakkinda-yeni-aciklama-geldi



Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı’nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19570005/sadece-adi-kontrollu-yikim-gerisi-toz-duman-hasar



Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19570221/depremlerin-ardindan-iskender-mahallesinde-son-durum



Bu ilk değildi Malatya’dan 13 yıl önce kalkan uçak da düşmüştü

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş, paraşütle atlayarak kurtuldu. Olayda bir uzman çavuş şehit oldu. Konya'da gerçekleşen askeri uçak kazaları adına bu ilk değildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19572045/bu-ilk-degildi-malatyadan-13-yil-once-kalkan-ucak-da-dusmustu