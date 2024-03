Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i yenerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’e 1-0 yenilerek toplam 3-1’lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

10. dakikada Castro-Montes’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Nilsson vuruşu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Szymanski’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada İrfan Can Eğribayat’ın hatalı pasında araya giren Eckert’in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Lapoussin’in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa Nilsson vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

53. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Machida’nın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere çıktı.

61. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

68. dakikada Lapoussin, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale alanında iyi yükselen Rasmussen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışının ardından Terho’nun yaptığı vuruşta Djiku topu çizgiden çıkardı.

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 62), İrfan Can Kahveci (Tadic dk. 62), Szymanski, Kent (Mert Hakan Yandaş dk. 75, Zeki Dursun dk. 90+2), Batshuayi (Dzeko dk. 75)

Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Cengiz Ünder, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Tshilanda dk. 89), Lapoussin, Amani (Puertas dk. 67), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Teklab dk. 67), Eckert (Huygevelde dk. 89)

Yedekler: Imbrechts, Moris, Sykes

Teknik Direktör: Alexander Blessin

Gol: Rasmussen (dk. 68) (Union Saint-Gilloise)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Eckert (Union Saint-Gilloise)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı