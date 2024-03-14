Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, ardından top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. Takımın hedefi, önemli maç öncesinde en iyi performansı sergileyerek galibiyet için güçlü bir şekilde sahaya çıkmak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı