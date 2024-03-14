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Uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi mask
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik aralıksız çalışmaları neticesinde, Payas ilçesinde durdurulan A.İ. ve K.M.A. isimli şahısların üzerinde 1,53 gram metamfetamin bulundu. Bu şahısların uyuşturucu madde alışverişi yaptığı belirlenen B.T. ise Dörtyol'da durdurulan araçta yapılan aramada 8,69 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişekle yakalandı.

Yaşanan olayla ilgili olarak TCK'nın 191. maddesi uyarınca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. B.T. ise adli makamlara sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu operasyonlar, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçların önlenmesine yönelik kararlılığını ve başarılı çalışmalarını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas, Dörtyol, operasyon

14 Mar 2024 - 22:10 - Asayiş

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