18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y.A. yakalanarak tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Dörtyol ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.