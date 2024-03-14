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Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yük treninin çarptığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı mask
Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı
Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yük treninin çarptığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Kaza, Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. İrem S. yönetimindeki 06 BCU 072 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçerken yük treniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 22:05 - Asayiş

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