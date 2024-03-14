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"Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı mask
"Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı
"Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 21:41 - Gündem

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