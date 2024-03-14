"Sibergöz-25" operasyonu: 50 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.