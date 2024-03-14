Araç koltuğu ilanıyla 2 kişi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde araç koltuğu sattıkları iddiasıyla bir kişiyi dolandıran 2 şahıs, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim K. isimli mağdur, sosyal medya platformunda araç koltuğu ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Verilen hesaba 2 bin 950 lira gönderen İbrahim K., ancak koltuğun kendisine gönderilmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili olarak Görkem F. ve Hüseyin I. adlı şüpheliler hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Görkem F. ve Hüseyin I., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Ayrıca her iki şahsa da 4 bin 900 TL adli para cezası verildi.

Facebook üzerinden yapılan dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak mahkeme tarafından verilen hapis ve para cezalarıyla adaletin yerine getirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı