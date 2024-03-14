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Araç koltuğu ilanıyla 2 kişi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Samsun'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde araç koltuğu sattıkları iddiasıyla bir kişiyi dolandıran 2 şahıs, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Araç koltuğu ilanıyla 2 kişi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı mask
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Samsun'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde araç koltuğu sattıkları iddiasıyla bir kişiyi dolandıran 2 şahıs, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim K. isimli mağdur, sosyal medya platformunda araç koltuğu ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Verilen hesaba 2 bin 950 lira gönderen İbrahim K., ancak koltuğun kendisine gönderilmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Araç koltuğu ilanıyla 2 kişi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olayla ilgili olarak Görkem F. ve Hüseyin I. adlı şüpheliler hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Görkem F. ve Hüseyin I., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Ayrıca her iki şahsa da 4 bin 900 TL adli para cezası verildi.

Facebook üzerinden yapılan dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak mahkeme tarafından verilen hapis ve para cezalarıyla adaletin yerine getirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Mar 2024 - 21:38 - Gündem

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