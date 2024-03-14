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Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı mask
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde Neşat Yıldız’ın (54) kullandığı 55 ANM 572 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 21:34 - Gündem

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