Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde Neşat Yıldız’ın (54) kullandığı 55 ANM 572 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.