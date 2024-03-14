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Kaçak sigara operasyonu: 3 bin 500 paket ele geçirildi

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara operasyonu: 3 bin 500 paket ele geçirildi mask
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Horasan ilçesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti sonucunda, kaçakçılıkla ilişkilendirilen çeşitli malzemeler de bulundu.

Kaçak sigara operasyonu: 3 bin 500 paket ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg kaçak tütün, 20 kg kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılıkla mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir"

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

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