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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimini paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu mask
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimini paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

Düzce Bilim Merkezi'nin açılışı için şehre gelen Gezeravcı, öncelikle minik öğrencilerle bir araya geldi ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

Daha sonra Düzce Üniversitesi'nde kendisini bekleyen öğrencilerle buluşan Alper Gezeravcı, yağmura rağmen salona giremeyenleri teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gezeravcı, gençlere hitaben,

"Uzayın eko sisteminde ülkemizin kat ettiği yolu sizlerin devam ettireceğine inanıyorum. Hikayenin öznesi sizlersiniz"

dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

Gezeravcı, konuşmasında Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu ve ülkenin uzay alanındaki hedeflerini de vurgulayarak,

"Cumhuriyetimizin belirlediği hedeflere doğru hızla ilerliyoruz"

şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

Astronotluk başvuru süreci ve aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren Gezeravcı, ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alper Gezeravcı'nın gençlere ilham veren sözleri ve uzay yolculuğu deneyimlerini paylaşmasıyla etkinlik son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Türkiye, Astronot, Alper Gezeravcı, Düzce Üniversitesi, uzay yolculuğu, Türkiye Uzay Ajansı

14 Mar 2024 - 20:47 - Teknoloji

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