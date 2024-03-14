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Uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kenevir ele geçirildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, R.Ü. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

Uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kenevir ele geçirildi mask
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, R.Ü. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

Uyuşturucu operasyonu: Skunk ve kenevir ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde detaylı bir arama yapıldı.

Yapılan aramada, 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu ticaretine karşı mücadele kapsamında yapılan operasyonlarla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 20:45 - Gündem

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