Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalarını titizlikle yürüttü.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde taktik maç ve şut çalışmalarıyla antrenmanlarını tamamladılar.
Yarın yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor, Adana'ya hareket edecek. Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki müsabaka 16 Mart Cumartesi günü, saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.