Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde taktik maç ve şut çalışmalarıyla antrenmanlarını tamamladılar.

Yarın yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor, Adana'ya hareket edecek. Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki müsabaka 16 Mart Cumartesi günü, saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı