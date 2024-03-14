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Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor mask
Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takım, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde taktik maç ve şut çalışmalarıyla antrenmanlarını tamamladılar.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Yarın yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor, Adana'ya hareket edecek. Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki müsabaka 16 Mart Cumartesi günü, saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Mar 2024 - 20:39 - Spor

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