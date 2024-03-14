Yağmur nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşen kazada sürücüsü İ.A. (34), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kazada yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik kazalarında dikkatli olunması ve hava koşullarının sürüş üzerindeki etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı