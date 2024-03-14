Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı

Malatya’da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı.
Vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda değişik noktalardan 17 kişi yakalandı. Dilenciler daha sonra Zabıta Karakoluna getirilirken bir dilencinin üst aramasında paralarını ayakkabısının içine sakladığı görüldü. Buradaki işlemlerde 17 şahıs hakkında kabahatler kanununa aykırı davrandıkları için işlem başlatılırken el konulan bin 455 TL’ye ise tutanakla el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.