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Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı

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Malatya’da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı.

Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı mask
Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı
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Malatya’da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı.

Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı

Vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda değişik noktalardan 17 kişi yakalandı. Dilenciler daha sonra Zabıta Karakoluna getirilirken bir dilencinin üst aramasında paralarını ayakkabısının içine sakladığı görüldü. Buradaki işlemlerde 17 şahıs hakkında kabahatler kanununa aykırı davrandıkları için işlem başlatılırken el konulan bin 455 TL’ye ise tutanakla el konuldu.

Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Mar 2024 - 17:45 Malatya- Asayiş

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