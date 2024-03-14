14 Mar 2024 - 17:45 - Asayiş

Ayakkabısının içine sakladı Zabıtadan kaçamadı

Malatya’da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı.