Meclis 2’nci kez toplandı 3 ismin kadrosu değişti

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. İkinci birleşimde gündemin 42’nci maddesinde yer alan kadro değişikliği meclisin bilgisine sunuldu. Kadro değişikliği kapsamında mühendis kadrosunda olan Latif Okyay’ın Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna, Şube Müdürü kadrosunda olan Hatice Öktem’in Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna, Psikolog kadrosunda olan Feyzanur Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü kadrosuna atandığı ifade edildi.

42 gündem ile toplanan mecliste mazeret dilekçelerinin okunması ve bir önceki toplantıda alınan karar özetlerinin kabulünün ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin 2’nci maddesi Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 926, 927, 967 ve 968 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu hakkındaydı, gündem maddesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde, Malatya İli, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 926, 927, 967 ve 968 numaralı parselleri kapsayan alanda üst ölçekli meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde fonksiyonların düzenlenmesi ile planlama alanının güney-kuzey aksı boyunca 10 metre genişliğinde imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 126 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, söz konusu parselin maliye hazinesine ait olmasından dolayı Milli Emlak Müdürlüğünden görüş alınmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde yürürlükteki plan kararlarına uyulacak şekilde değiştirilerek onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” İfadelerine yer verildi.

“İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ONAYLANDI”

Gündemin 3’üncü maddesi Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3782 ada 2 nolu parsele özel sağlık tesisi alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile ilgiliydi, gündem maddesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada, “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3782 ada 2 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Orta Yoğunluklu Meskün Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Bahse konu parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, İmar planı değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır’ hükmüne dayanarak sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılamaya ve standardını arttırmaya yönelik olduğu değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

BAZI MADDELER ERTELENDİ

Gündemin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’nci maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları doğrultusunda bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

Gündemin 21 ve 22’nci maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. Gündemin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38’inci maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 39, 40 ve 41’inci maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemin 42. Maddesi olan mühendis kadrosunda olan Latif Okyay’ın Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna, Şube Müdürü kadrosunda olan Hatice Öktem’in Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna, Psikolog kadrosunda olan Feyzanur Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanmalarının Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması ile sona erdi.

Bir sonraki birleşimin ise 15 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.