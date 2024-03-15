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MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

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Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesince ilan yayınlandı.

MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN mask
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T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2009 Esas 12/03/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle dava konusu , Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 4442 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin, davalı MALATYA ili, YEŞİLYURT ilçesi, HAMİDİYE mah/köy, 2 Cilt, 105 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı 52261033822 T.C kimlik nolu ÖZCAN ERDOĞAN için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda ismi yazılı olan kişinin duruşma tarihi olan 05/09/2024 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.

 
# ILN02001759, ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02001759

15 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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