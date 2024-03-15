MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/2009 Esas 12/03/2024
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Mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle dava konusu , Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 4442 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin, davalı MALATYA ili, YEŞİLYURT ilçesi, HAMİDİYE mah/köy, 2 Cilt, 105 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı 52261033822 T.C kimlik nolu ÖZCAN ERDOĞAN için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda ismi yazılı olan kişinin duruşma tarihi olan 05/09/2024 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.