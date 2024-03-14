- Gündem

14 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

14 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Şenlik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turgay Gökçay’ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Battalgazi,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Öğüt’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

63 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Sevim Pekdaş’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

78 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Şükrü Şahin’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi”

 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, malatya vefat, malatya cenaze

14 Mar 2024 - 17:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL