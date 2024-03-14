14 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Şenlik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turgay Gökçay’ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Öğüt’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Sevim Pekdaş’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Şükrü Şahin’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.