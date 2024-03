“Benim insanım her şeyin en iyisine layık”

14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kutlama programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2’inci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkan ı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fikret Vurucu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halime Akyüz, Malatya Tabipler Odası Başkanı M. Sezai Demirel, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Kızılay Şube Müdürü Sadi Ergül, rektör yardımcıları, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcıları, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Mehmet Güneş Açıkgöz ve Hayri Akbudak tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti.

“SAĞLIĞA GÖNÜL VERMİŞ TÜM BEYAZ ÖNLÜKLÜ KAHRAMANLARIN GÜNÜ”

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Tabipler Odası Başkanı Mustafa Sezai Demirel, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak, “14 Mart 1919’da tıbbiyeli Hikmet öncülüğünde başlayan buruk kutlamanın bugün Malatya için çok farklı olacağını söyleyemeyeceğim. Bugün senin günün. Bugün günlerden 14 Mart Tıp Bayramı sağlığa gönül vermiş tüm beyaz önlüklü kahramanların günü. Gençliğini hizmete adayların günü. Türkiye'nin en ücra köşelerinde yolu olmayan sağlık ocağına atanan, elleri soğuktan moraran ama her şartta yüzleri iyileştirmek ve ağlayan gözleri güldürmek için yemin etmiş, çiçeği burnunda, heyecanlı, taze doktor bugün senin günün. Günlerce, haftalarca cam arkasından çocuğuna el sallayan, evladının kokusunu içine çekemeyen, can kurtarmak pahasına ölümle her dakika burun buruna gelen pandemi kahramanı bugün senin de günün. Görevinin başındayken gözünü kan bürümüş, insanlıktan bihaber caniler tarafından katledilerek öldürülen beyaz önlüklü melek biliyorum ki bugün senin de günün. 6 Şubat 2023. Unutmadık, unutmayacağız. Hayatımızın bir dakikada değiştiği o gün asrın felaketinin yaşandığı o gün, güneş'in kalplerimize bir daha doğmadığı o gün, tam umutlar sönmüşken kuruyan bedenler, ellerden kayıp giderken umutsuzlara umut olan, aç, susuz, uykusuz ama birbirine kenetlenip destek olan sağlık çalışanlarının tümü bugün sizin de gününüz. Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle öncelik insan, öncelik sağlık diyerek yola çıkan tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA EŞİ OLMAYAN BİR SİSTEMDİR”

Daha sonra söz alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise, sağlık sisteminde yaşanan sorun ve sıkıntılara değinerek, “Ülkemizdeki sağlık sistemi tamamen ücretsiz olarak hizmete ulaşma açısından, dünyada eşi olmayan bir sistemdir. Son yıllarda fiziksel şartlar geçmişle mukayese edilemeyecek ölçüde iyileştirilmiştir. Tabii ki bunu bir de mali desteği olması gerekmektedir. Sağlık harcamaları 20 yıl öncesine göre 40 kat artarak 2022 yılında yaklaşık 607 milyar lira olmuştur. Ancak birtakım sorunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Uluslararası standartlarda belirlenen muayene sürelerine uyulmamakta. Bunun 2 bazen 3 katı hasta yüküyle karşı karşıya kalınmakta. Dahası sağlık sistemindeki bu sıkıntılı durumda hasta ve hekim karşı karşıya getirilmektedir. Bu hasta yükünün asıl nedeni sevk zincirinin uygulanmıyor oluşudur. Mesleğin gerektirdiği düzeyde bir sağlık hizmeti sunmayı biz de çok isteriz. Ne yazık ki mevcut çalışma şartlarıyla bu mümkün gözükmemektedir. Hastanelerin kurallarına uymayan, mesai yoğunluğunu umursamayan, tıbbi süreçlerin gerekliliğine riayet etmeyen ve bu şekilde ısrarcı kişilerin baskılarına dayanmak, onların psikolojik veya fiziksel şiddetine karşı koymak bizim genel endişemiz olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“BU DEĞERLERDEN YOKSUL TOPLUMLAR NE YAZIK Kİ AYAKTA DURAMAZ”

Prof. Dr. Ali Beytur’un ardından bir konuşma gerçekleştirerek hekimlik mesleğinin önemi değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Arapça'da hekim, hakem, hüküm, hikmet kelimelerinin hepsi aynı kökten türemiştir. Hekim sözlükte hikmet sahibi, bilge, filozof tabip anlamlarına gelmektedir. Bu anlamda hekim mesleğini icra ederken bilgiye dayanan, hikmetle hareket eden ve mesleğinin tüm felsefesine hâkim olan kişidir. Hekim kendini mesleğine ve insanlığa adayan kişi, hekim pandemi de canını hiçe sayarak ön saflarda saf tutan aylarca ailesini görmeyen fedakâr insanların adıdır. Hekim deprem esnasında ameliyat masasındaki hastasının üzerine kapanarak hastasının canını kendi canından önce tutan kişidir. Hekim 24 saatlik zorlu bir operasyondan sonra hastası hayata tutunduğunda dünyanın kendisinin olduğu, karşılıksız verenlerin adıdır. Hekim aynı zamanda bilgedir, filozoftur, hikmet sahibidir. Tüm çağlarda saygın bir meslek olan hekimlik günümüzde de saygınlığını kısmen korumakta ancak her şeyin değersizleştiği günümüz toplumlarında hekimlik mesleği de bundan nasibini almıştır. Hekimin, hâkimin ve hikmetin bu 3 kavramın değersizleştiği toplumlarda sağlıktan, adaletten ve ilimden söz edilemez. Bu değerlerden yoksul toplumlar ne yazık ki ayakta duramaz çürür ve sonuçta yıkılır” diye konuştu.

“MUTLAKA TEDBİRLERİN ACİLEN ALINMASI GEREKİR”

Hekimlik mesleğinin saygınlığını korumanın herkesin üzerine düşen çok önemli ve vazgeçilmez bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Akpolat “Başta yöneticilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin buna azami derecede özen göstermeleri gerekir. 14 Mart Tıp Bayramı, bayram gibi kutlanması gerekirken nedense her toplantıda sıkıntılardan, dertlerden çözülemeyen, kronik sorunlardan bahsede geliriz, dururuz. Bugün de benzer şekilde devam ediyoruz. Ne yazık ki çözülemeyen birkaç sorundan ben de bahsetmek isterim. Döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıtılmaması, üniversitelerin döner sermaye yönergelerinin hala güncellenmemiş olması üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında ciddi bir gelir farkının olması, üniversite hastanelerine asistan kadrolarına çok az veriliyor olması. Pediatri, kadın doğum, genel cerrahi, kalp damar cerrahi, göğüs cerrahisi gibi temel branşların artık kimsece tercih edilmiyor olması gibi birçok sorunumuz mevcuttur. Bu branşların tercih edilmiyor olması aslında stratejik bir toplumsal soruna dönüşebilir. Bu anlamda mutlaka tedbirlerin acilen alınması gerekir. Sözlerine son verirken bizler üniversite üs yönetimi olarak hekim ve sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında olacağımızı, onların her türlü sıkıntılarıyla ilgilenmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi, sosyal imkânlar sunmayı bir görev olarak addediyoruz. Bunu bir yönetim politikası haline getireceğimizi belirtmek isterim. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” söyleminde konuştu.

“HER ŞEYİN MERKEZİNDE İNSAN VAR”

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, tıp alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vererek, “Bu dünyada her şey ama her şey beşer için yapılıyor. Sizler için, bizler için yapılıyor. Her şeyin merkezinde insan var ve bütün yaptıklarımız iyi ya da kötü hangi şekilde tanımlarsanız, tamamı insanoğlu için yapılıyor. Bu iyi ya da kötülerin dünyada yapılan her şeyin insanoğlu için yapıldığını düşündüğümüzde insanoğlunun, insanın sağlıklı bir şekilde ayakta kalıp hayatına devam ediyor olması lazım. Bu tüm nimetlerden istifade edebilmesi için. Bunu da sizler temin ediyorsunuz. Türk hekimleri bize doğumdan ölüme kadar başta hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları daha kaliteli, daha konforlu, daha yaşanabilir ve psikolojimizden, akıl sağlığımıza, vücut bütünlüğümüze kadar her türlü desteği sizden alıyoruz. Sizin sayenizde ayakta oluyoruz ve dünyadaki her şeyin insanoğlunun hizmetine sunulmuş olmasını göz önüne aldığımızda ayakta kalabilmek, sağlıklı olabilmek için de tabii ki başta hekim ve tüm sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. 32 yıllık mülki amirim 92’den bu yana bu ülkede yöneticilik yapıyorum ve şunu gururla ifade etmek isterim. Gerçekten son 15-20 yılda sağlıkta halkımızın aldığı hizmet kalitesi gerçekten çok üst düzeye çıktı. Bunu sizler başardınız. Türk hekimleri ve sağlık çalışanları Türk insanının ne kadar kıymetli olduğunu, insanoğlunun değerli olduğunu, insan hayatının, insan sağlığının onurunun ne kadar önemli olduğunu 90’lı yıllardan önce Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerdeki sağlık çalışanlarının gösterdiği gibi benim ülkemde de her geçen gün 2000’li yıllardan sonra çok güzel gelişmeler oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE SAĞLIĞIN STANDARDI HER MANADA ARTTI”

Türkiye’de sağlık standartlarının her geçen gün arttığını kaydeden Vali Yazıcı, “Bugün tıp bayramı ve muhtemelen öğrenciler de sorunların konuşulmasını isteyebilir. Ama ben bazı mutlulukları paylaşmak istiyorum. Ben artık kalp ameliyatı olmak için başka bir ülkeye gidilmediği günleri gördüğüm için Rabbime şükrediyorum. Ben Almancı diye tabir ettiğimiz yurt dışında çalışanlarımızın o sağlıkla ilgili efsane hikâyelerini çocukluğumda ve gençliğimde dinleyerek büyüdüm. Artık o hikâyelerin benim ülkemde üretildiğini gördüğüm için çok mutluyum. Dağın başında, yaylada, mezradaki vatandaşımı Sağlık Bakanlığı'nın helikopteriyle alıp merkeze, gerekirse Ankara, İstanbul’a götürüldüğünü gördüğüm için mutluyum. Benim insanım tıpkı Avrupalılar gibi her şeyin en iyisine layık ve bunların en başında da sağlık hizmeti geliyordu. Şükürler olsun gerçekten çok büyük merhaleler kat ettik. Türkiye'de sağlığın standardı her manada arttı. Bunu da başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız başardı. İyi ki varsınız. İyi ki insanımızın hak ettiği bu güzel hizmeti sunuyorsunuz. Sevgili gençler çok sık duyduğumuz bir söz vardır. Büyüklerimiz çok sık kullanırdı. Gençken biraz abartılı bulurdum. Belki siz de abartılı buluyorsunuzdur. ‘Allah gördüğümüzden geri koymasın’ diye böyle yaşlılarımız, büyüklerimiz sürekli dua ederdi. Ben de aynı temennide bulunarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Sağlıkta geldiğimiz noktada Allah bizi gördüklerimizden geri koymasın. Tekrar Tıp Bayramınızı kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Program Ramazan ayına denk gelmesi nedeni ile bu yıl 6 Mart 2024’de gerçekleştirilen geleneksel tıp koşusu etkinliğinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.