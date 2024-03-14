Gezer: Büyükşehri kayısı çalışmalarının merkezi haline getireceğiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezilerini aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde esnafları ziyaret ederek projelerini anlatan Gezer, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Malatya’nın değişime ihtiyacı olduğunu belirterek destek istedi.

Esnaf gezisinin ardından Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Prof. Dr. Gezer, burada Başkan Ramazan Özcan ve yönetim kurulu ile projeleri hakkında istişarelerde bulundu.

“İNSANLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI DÖNMEKTEN VAZGEÇECEKLER”

Seçim sürecinde neler yapılması gerektiğine dair düşünce ve yaklaşımlarını her ortamda anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Gezer, kentte devam eden çalışmalar noktasında bir belirsizlik yaşandığına da dikkat çekerek, “Böyle devam ederse korkarım ki şehir dışında bir şekilde dönmeyi bekleyen insanların önemli bir kısmı dönmekten vazgeçecekler. Zaten 1-2 yıl içerisinde bu altyapıyı oluşturup onları buraya davet edemezsek muhtemelen onlar da gittikleri yerlerde kalmanın yollarını düşünmeye başlayacaklar” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin de bu noktada bu sorunları çözmesi için kapsamlı projeler hazırlaması gerektiğini de ifade eden Gezer, yine Malatya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı ile ilgili de ciddi projelerinin olduğunu söyledi.

“BÜYÜK BULUŞMA ADINI VERDİĞİMİZ BİR PROJEMİZ VAR”

Kayısının geçmişten beri önemli sorunlarından birisinin de lokomotif bir kuruluşun ortaya çıkmaması olduğunu ifade eden Gezer, “Geçmişe bir kez kayısı ile ilgili birlik denemesi yapıldı maalesef ama bunu başaramadık. Sonra birkaç kez ulusal kayısı konseyi kurulması ile ilgili ilişkiler oldu, onu da başaramadık. Tarım Bakanlığı buna sıcak bakmadı bir türlü. Şu anda Malatya'da kayısı konusunda bir lokomotif kurum ihtiyacı hala devam ediyor. Kayısı yetiştiriciliği yapan bir aileden gelen birisi olarak kayısı ile ilgili onlarca çalışma yapmış, kitaplar, raporlar hazırlamış, onlarca makale yayınlanmış bir hemşehriniz olarak; sorumluluk aldığımızda kayısının marka gücüyle belediyenin kurumsal gücünü birleştiren bir yaklaşımla büyük buluşma adını verdiğimiz bir projemiz var. Büyükşehri kayısı konusundaki çalışmaların merkezi haline getireceğiz” dedi.

“BİR ÜRÜNE ÜRETİCİSİNDEN DAHA FAZLA KİMSE SAHİP ÇIKAMAZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni kayısıya sahiplik eden bir kuruluşa dönüştüreceklerini ifade eden Gezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çünkü şu anda bu eksikliği hissediyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğu aldığında, bunu da tabi ki her aday söyleyemez, her aday bunun sözünü veremez. Çünkü kayısı zor bir konu, sorunları çok olan bir konu. Ama biz bu sözü veriyorsak; kayısının içinden geldiğimiz için, sorularını bildiğimiz için, bu konularla ilgili çalışmalar yaptığımız, kitaplar yazdığımız, araştırmalar yaptığımız, makaleler yayınladığımız için, ayrıntısına kadar bildiğimiz için. Biz kiminle nasıl çalışacağımızı örneğin Ticaret Borsası’nda neler yapacağımızı, üreticilerimizle neler yapacağımızı, üniversitelerle neler yapacağımızı, araştırma enstitümüzle, Tarım İl Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığıyla neler yapacağımızı biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk aldığımızda bütün bu çalışmalar ile özel bir bilim kurulu oluşturarak Büyükşehir Belediyesi'ni bütün bu çalışmaların merkezi haline getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle ihracatı artırmaya yönelik, örneğin bir dış ticaret sermaye şirketi kurarak daha çok ihracat yapmaya yönelik çalışmalar yaparken, Tarım İl Müdürlüğü ile kaliteli yetiştiricilik çalışmaları yapacağız. Üniversitelerimizde, meyvecilik araştırma enstitüsü ile araştırma çalışmaları yaptıracağız. Ürün geliştirme çalışmaları yapacağız. Diğer taraftan üreticilerimizi teşkilatlandırarak kooperatifler kurarak, birlikler oluşturarak şöyle 3-5 yılın sonunda kayısıya sahiplik eder hale geleceğiz. Bu 5 yılın sonunda biz bu çalışmaları kayısının sorunlarını önemli bir kısmını çözdükten sonra da üreticilerimizi örgütlemiş olacağız. Mahalleden, ilçelere artık birlikler oluşmuş olacak. Kayısı Birlik benzeri bir model ama üreticilerimizin, ihracatçılarımızın, bilim insanlarının daha beraberce etkili olduğu bir yapıyı oluşturarak 5 yılın sonunda kayısının sorumluluğunu o birliğe, üreticilerimize ve sizlerin birlikte oluşturduğu yapıya teslim edeceğiz. Çünkü bir ürüne üreticisinden daha fazla kimse sahip çıkamaz. Dolayısıyla esas olan üreticilerin, ihracatçıların, icra kuruluşlarının, bilim insanlarının beraberliği, örgütlenmeleri. Üreticilerimizin daha çok söz sahibi olduğu bir yapıya bu süreci devretmek gerekiyor. Sağlıklı bir süreç ancak ondan sonra başlayacak.”

“İLK İŞİMİZ EKONOMİYE EL ATMAK OLACAK”

Diğer adaylardan en farklı oldukları bir diğer konunun da ekonomik alan olduğunu dile getiren Gezer, “Nasıl ki Hz. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk işi bir Medine Pazarı kurmak olduysa, nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı bitirir bitirmez daha Cumhuriyeti bile kurmadan ilk işi İzmir İktisat Kongresi toplamak olduysa biz de sorumluluk alır almaz ilk işimiz bir taraftan konut seferberliği başlatırken, diğer tarafta da yatırım seferberliği başlatmak, ekonomiye el atmak olacak” dedi.

“BÜTÜN YOL HARİTAMIZ HAZIR”

Bu konularda iddialı olduklarının altını çizen Gezer, “Bütün yol haritamız hazır, bununla ilgili ev ödevinizi yaptık, yol haritamızı çıkardık, dersimizi çalıştık. 31 Mart'ta yetki aldığımızda Malatya'nın yakın tarihinin gördüğü en kapsamlı kalkınma seferberliğini başlatacağız. 1-2 içerisinde Malatya'yı normalleştirip 5 yılda da ayağa kaldırmanın ötesinde bölgesinin lokomotif gücüne getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN