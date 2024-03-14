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Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

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Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi…

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum mask
Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum
Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum
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6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra İskender Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

NEŞRİYAT SOKAK

İskender Mahallesi’ne bağlı olan Neşriyat Sokak’ta birçok bina ağır hasar almış durumda. Depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan ağır hasarlı yapılar çevredeki birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor.

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

HİLAL SOKAK

Hilal Sokak’ta birçok kerpiç yapı bulunuyor. Bazı kerpiç yapılar yıkılarak yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gerçekleşen yıkımlardan sonra sokaktaki boş araziler araç sahipleri için park alanı olarak kullanılıyor.

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

SANTRAL SOKAK

Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Dua Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

ŞİMŞEK SOKAK

Sokakta bulunan yapıların yüksek katlı olmaması ve yeni olması depremden en az hasarla çıkmasını sağladı. Sokakta birçok yapı ayakta kalsa da bazı yapılar hasar aldı.

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum
Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum

Depremlerin ardından İskender Mahallesi’nde son durum
 

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14 Mar 2024 - 16:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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