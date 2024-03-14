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Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

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Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı’nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar mask
Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar
Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar
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Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı’nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Yıkım sürerken yan kısımda bulunan prefabrik bir lokantada zarar gördü. Lokanta büyük hasar alırken, şans eseri kimse yaralanmadı. Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan iş yerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı.

Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar
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Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Mar 2024 - 16:08 Malatya- Gündem

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