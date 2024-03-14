14 Mar 2024 - 16:08 - Gündem

Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı’nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.