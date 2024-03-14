Sadece adı “kontrollü yıkım” gerisi toz duman hasar

Malatya’da depremde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında prefabrik yapıda hizmet veren lokanta da zarar gördü. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağı’nda bulunan bir binanın da bugün kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım sürerken yan kısımda bulunan prefabrik bir lokantada zarar gördü. Lokanta büyük hasar alırken, şans eseri kimse yaralanmadı. Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan iş yerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.