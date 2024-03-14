Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş alım başvurusuna son 3 gün

Uzman erbaş olmak isteyen adayların hayali gerçek oluyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan resmî açıklamanın ardından uzman erbaş olmak isteyenler için kadrolar belirlendi. Başvuru yapacak bireylerin en az lise mezunu olması ve KPSS şartı aranmaması dikkat çekerken bakanlık başvuru yapacak olan adayların uzman erbaş kadrosunda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev alacağını açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıklarına, farklı uzmanlık alanlarında 774 uzman erbaş alınacağı açıklaması yapıldı. Bakanlık yapılan açıklamanın ardından kadroların tam listesini ve detaylı başvuru kılavuzunu yayınladı. En az lise mezunu olan adaylar KPSS puan şartı aranmadan hedeflerine ulaşabilecek.

BAŞVURU TARİHİ VE ADAYLARI YÖNLENDİRME

Millî Savunma Bakanlığı 2024 yılı Kuvvetler Komutanlığında uzman erbaş olmak isteyen adayların başvuruları sürürken adaylar 17 Mart 2024 tarihine kadar e-devlet üzerinden çevrim içi olarak başvurularını yapabilecek. E-devlet haricinde posta ile ve şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

2024 MSB BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan bazı şartlar ise şu şekilde:

“1)Türk vatandaşı ve erkek aday olmak,

2)En lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak,

3) Ocak ayından itibaren 27 yaşını doldurmamış olmak ve 1997 yılından sonra doğmuş olmak

4)Askerlik görevini yapmış ya da yapıyor olmak,

5)Askerlik yapmış olan adayların başvuru ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

6)Devletin milli güvenliğine karşı grup üyeleriyle irtibatı olmamak,

7)Silah taşımasında hukuki engel bulunmamak,

8)Uyarıcı madde (alkol, uyuşturucu) nedeniyle tedavi görmemiş ve görmüyor olmak,

9)Sağlık Bakanlığı tarafından kararlı sağlık kurulundan alacağı raporla kanıtlamak, kadro özelliklerine göre gereken koşulu sağlamak,

10) Adayların en az 164 cm boyunda olması koşuluyla kilo ve boy oranları eşit olan adaylar başvuru şartlarını yerine getirmiş olacaktır.”