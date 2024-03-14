Yıldırım: Malatya bu kez değişim diyecek

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, İnönü Kapalı Çarşısındaki esnafları ziyaret ederek, sohbet edip, seçimde destek istedi.

“TÜM ANKETLERDE BİRİNCİ ÇIKIYORUZ”

Anketlerden birinci olarak çıktığını ve Malatya’da en iddialı partinin Yeniden Refah Partisi olduğunun altını çizen Bilal Yıldırım,

“Tüm anketlerde birinci çıkıyoruz. Malatya’da en iddialı parti Yeniden Refah Partisi’dir. Malatya bu kez ‘değişim’ diyecek. Ahlaklı belediyecilik düsturuyla şehrimizde kuvveti değil, Hakkı üstün tutan bir anlayışla hizmet edeceğiz. Adil, şeffaf ve sorgulanabilir bir belediyecilik anlayışıyla; şehrimizi adalet ve liyakat üzerine yeniden tesis edeceğiz. Malatya'nın bir daha enkaza dönüşmemesi için ahlaklı belediyecilik şart. Malatya’nın çağdaş standartlara göre imar ve inşa edilmesi için en önemli ihtiyaç ahlaklı belediyeciliktir. Çünkü ahlaklı belediyecilikte, vatandaşın can güvenliği önceliklidir. Ahlaklı belediyecilikte kişiye göre, güçlülere göre, rantiyecilere göre şehir düzenlenmez; şehirler çağdaş standartlara göre hazırlanır. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için ‘Milli Görüş’ ruhu lazım”

şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZ ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR”

Beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ile kafeleri dolaşarak gençlerle bir araya gelen Bilal Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

"Sadece Malatya’da değil, Türkiye’nin her yerinde 1994 ruhu yeniden harekete geçiyor. Meydanlar, 'Yeniden Refah' diyor. Milletimiz, 'Yeniden Refah' diyor. Anketler, 'Yeniden Refah' diyor. Sandıklar ‘Yeniden Refah’ diyecek. Milletimiz artık değişim istiyor, Artık yeniden Milli Görüş'ü istiyor.”

Bilal Yıldırım, rezerv alan haritalarının açıklanması için bir kez daha çağrıda bulunarak, “Bu şehrin planlarını bu şehirde yaşayanlardan gizlemeyin. Gerçeklerin erya da geç ortaya çıkma gibi güzel bir huyu vardır” dedi.

Kaynak: BÜLTEN