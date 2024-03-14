B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı

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B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyenler yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalabilirler. Bu bilgiler ışığında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri önemli, aksi takdirde yüksek miktarlarda ceza ödemeleri gerekebilir. İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME ZORUNLULUĞU

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda, B sınıfı ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini değiştirmek istemeleri durumunda son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti.

CEZAİ DURUM

Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME BELGELERİ

Ehliyet yenilemek isteyen sürücülerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekmektedir. Yenileme işlemi için gerekli belgeler şunlar:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecek.

BAKANLIK SÜREYİ UZATMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Bu süre içinde ehliyetini yenilemeyenlere cezai işlem uygulanacak.

Bu bilgiler ışığında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri önemli, aksi takdirde yüksek miktarlarda ceza ödemeleri gerekebilir.

Kaynak: Haber Merkezi