“Halkımıza gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Planlamacısı Murat Aslan “Biz bu kadim Yeşilyurt'u ve Malatya'mızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. 31 Mart akşamı 1 Nisan sabahı yeni bir Yeşilyurt ve yeni bir Malatya için hemşehrilerimizden partimize ve bu kardeşlerine desteklerini bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

“BAŞKAN ADAYLARININ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI LAZIM”

Malatya Muhasebeciler Odası Başkanı Serdar Böke, “Sayın Başkan Adayı Murat Aslan bu şehir için bir fırsat. Kendisi Yeşilyurt'un Boztepe'nin öz evladı. Buranın geçmişini de çok iyi biliyor şu an ki durumunu da. 6 Şubat depremi sonrası Malatya'mız büyük bir yıkım yaşadı. Halen depremin etkilerini ve izlerini millet olarak üzerimizden atamadık. Bu şehrin bir an önce ayağa kalkması lazım. Bunun için işin ehli, konunun uzmanı belediye başkan adaylarının taşın altına elini koyması lazım. İşte bu isimlerden biri de Şehir Planlamacısı Murat Aslan. Bizler inanıyoruz ki Murat Bey kazanırsa konunun uzmanı olması nedeniyle Yeşilyurt'u kısa sürede toparlayacaktır” şeklinde konuştu.

“SİZLERE BAŞARILAR DİLERİM”

Malatya Muhasebeciler Odası Başkanı Serdar Böke, “Başkanımızı hem televizyon programlarında hem de yerel medyada yakından takip ediyoruz. Çok önemli konuları, vatandaşın kafasındaki soru işareti olan konuları çok güzel gündeme getirip aydınlatıcı bilgiler veriyor. Başkanımızın gündeme getirdiği ‘mücbir sebep hali en az 5 yıl uzatılmalı’ talebini yerinde buluyor biz de sonuna kadar destekliyoruz. Malatyalı esnaflarımızın deprem sonrası yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılardan dolayı ilimizin mücbir sebepleri göz önünde bulundurularak SGK ve KDV muafiyeti ile ilgili yapmış olduğunuz açıklama bizleri memnun etti. Şehrimizin kanayan noktalarına dokunmanız bizleri memnun etti. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür eder 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Planlamacısı Murat Aslan, “Bizler yaklaşık bir aydır Yeşilyurt ve Malatya merkezde hemen hemen gezmediğimiz mahalle, cadde, sokak kalmadı. Dokunmadığımız ziyaret etmediğimiz esnafımız hemen hemen kalmadı. Allah nasip eder başkanlığı kazanırsak, aldığımız notları çözüm noktasında hayata geçirmek adına ivedi bir şekilde gündemimize alacağız. Mücbir sebep hali olsun rezerv alan olsun KDV ve Vergi Muafiyeti olsun bu konularda esnafımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gerçekten Yeşilyurt'u ve Malatya'yı sadece bizim değil milletimizin gayretleriyle, ortak akıl ve istişare kültürüyle bir araya gelerek çözeceğiz. Milletimiz ve esnafımız her an her zaman istediği saatte ben ve mimar, mühendis ve şehir planlamacısı meclis üyesi adaylarımıza ulaşarak sorunlarını ve taleplerini iletebilirler” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN