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Emekliler için özel destek paketi

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Emekliler için özel destek paketi, 2024 yılının "Emekli Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte yürürlüğe girmişti. Bu destek paketi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve çeşitli ayrıcalıklar sunmakta.

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Emekliler için özel destek paketi
Emekliler için özel destek paketi
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Emekliler için özel destek paketi, 2024 yılının "Emekli Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte yürürlüğe girmişti. Bu destek paketi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve çeşitli ayrıcalıklar sunmakta.

Pakette yer alan bazı önemli detaylar şunlardır:

Emekliler için özel destek paketi

MAAŞ ZAMMI

Memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı eklemesiyle eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL artırılarak 10 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emekliler için özel destek paketi

EK ÖDEMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı için emeklilere 5 bin TL ek ödeme yapılacağı müjdesi verilmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI

 2024 bayram ikramiyesi zammı da yüzde 50 oranında gerçekleştirilmişti.

MECLİS GÜNDEMİ

Emeklilik reformu gündeminde olup, emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmekte.

Emekliler için özel destek paketi

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİMLER

 Emeklilere belediye hizmetlerinden indirimli faydalanma imkanı sunulmuş; su faturası düşürülecek, toplu taşıma ücretsiz hale getirilecek ve belediye tesislerinden ayrıcalıklı olarak faydalanmaları sağlanacak.

ENERJİ VE BARINMA DESTEĞİ

Kış ayında enerji ve barınma destekleri sağlanarak elektrik ve doğalgaz indirimleri gerçekleştirilecek, ayrıca indirimli tren ve uçak bileti imkanı sunulacak.

FİNANS DESTEĞİ

Emeklilere uygun şekilde finansal destekler sağlanacak ve banka hizmetlerinde indirimler yapılacak.

Emekliler için özel destek paketi

TATİL DESTEĞİ

Emeklilere tatil için kamu tesislerinden ücretsiz faydalanma ve indirimli konaklama imkanları sunulacak.

MAAŞ SİSTEMİ YENİLİKLERİ

Emekli maaşlarının hesaplanmasında yenilikler yapılacak ve enflasyona refah payı eklemesi gerçekleştirilecek.

Bu destek paketinin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için çalışmaların devam ettiği ve en geç Temmuz 2024 emekli maaş zammıyla birlikte tüm maddelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmekte. Bu sayede, emeklilere sosyoekonomik anlamda önemli bir destek sağlanacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Mar 2024 - 15:27 - Ekonomi

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