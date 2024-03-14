Emekliler için özel destek paketi, 2024 yılının "Emekli Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte yürürlüğe girmişti. Bu destek paketi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve çeşitli ayrıcalıklar sunmakta.
Pakette yer alan bazı önemli detaylar şunlardır:
MAAŞ ZAMMI
Memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı eklemesiyle eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL artırılarak 10 bin TL'ye yükseltilmişti.
EK ÖDEMELER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı için emeklilere 5 bin TL ek ödeme yapılacağı müjdesi verilmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI
2024 bayram ikramiyesi zammı da yüzde 50 oranında gerçekleştirilmişti.
MECLİS GÜNDEMİ
Emeklilik reformu gündeminde olup, emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmekte.
BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİMLER
Emeklilere belediye hizmetlerinden indirimli faydalanma imkanı sunulmuş; su faturası düşürülecek, toplu taşıma ücretsiz hale getirilecek ve belediye tesislerinden ayrıcalıklı olarak faydalanmaları sağlanacak.
ENERJİ VE BARINMA DESTEĞİ
Kış ayında enerji ve barınma destekleri sağlanarak elektrik ve doğalgaz indirimleri gerçekleştirilecek, ayrıca indirimli tren ve uçak bileti imkanı sunulacak.
FİNANS DESTEĞİ
Emeklilere uygun şekilde finansal destekler sağlanacak ve banka hizmetlerinde indirimler yapılacak.
TATİL DESTEĞİ
Emeklilere tatil için kamu tesislerinden ücretsiz faydalanma ve indirimli konaklama imkanları sunulacak.
MAAŞ SİSTEMİ YENİLİKLERİ
Emekli maaşlarının hesaplanmasında yenilikler yapılacak ve enflasyona refah payı eklemesi gerçekleştirilecek.
Bu destek paketinin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için çalışmaların devam ettiği ve en geç Temmuz 2024 emekli maaş zammıyla birlikte tüm maddelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmekte. Bu sayede, emeklilere sosyoekonomik anlamda önemli bir destek sağlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.