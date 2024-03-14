“İş birliğinin en iyi örneğini sergileyeceğiz”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti il ve Yeşilyurt ilçe yöneticileri ile beraber 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Makromen Ayakkabı fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yöneticileri tarafından karşılanan Geçit, fabrikayı gezerek firmanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. İşçilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Geçit, onlara ‘kolay gelsin’ dileklerini ileterek, 11 ayın sultanı Ramazan aylarını tebrik etti.

“MALATYA ADINA GURUR VERİCİ”

31 Mart Yerel Seçimleri için destek isteyen Geçit, Türkiye’de ve Malatya’da artık her şeyin en iyisinin üretildiğini ve bundan gurur duyduklarını belirtti. Sıcak karşılamadan dolayı fabrika yöneticilerine teşekkürlerini ileten Geçit,

“31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde Makromen Ayakkabı fabrikamızı ziyaret ettik. Sıcak karşılamaları ve teveccühleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi bu fabrikalar Malatya adına gurur verici. Şu görülüyor ki ülkemizde ve Malatya’mızda her şeyin en iyisi yapılıyor. Bizler de yönetime geldiğimiz zaman nasıl ki şehrimizi ayağa kaldırmak için üniversitelerle iş birliği yapacaksak, sanayici ve yerel yönetimlerle de iş birliğinin en iyi örneğini sergileyeceğiz”

dedi.

“BİR YIL İÇİNDE 55 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ”

Konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, İkizce Konteyner Kent’te kalan vatandaşları da yalnız bırakmadı. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Geçit, depremzedelerin ev ve iş yerlerinin durumları hakkında bilgiler aldı ve bir yıl içerisinde bu sorunları çözeceği sözünü verdi. Depremzedelere özel ilgi gösteren Geçit, büyükşehir belediyesi ve TOKİ iş birliği ile kiracı olan dar gelirli depremzedeler için de konut yapılacağını hatırlattı. Geçit, yapacakları konutlar sonrasında kiraların da yarı yarıya düşeceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bir yıl içinde 55 bin konut teslim edeceğiz, sonra da kiracılara ve dar gelirli kiracılara konut üreteceğiz. Biz büyükşehir belediyesi ile ekip halinde TOKİ ile işbirliği içinde dar gelirliler için konut yapacağız. Yapacağımız konutların ardından kiralar yarı yarıya düşecek. Kiracılarımızı da yalnız bırakmayacağız. Depremin izlerini silmek için gecemizi gündüzümüze katacağız.”

Kaynak: BÜLTEN