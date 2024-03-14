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Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

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Seçim çalışmaları kapsamında Emekliler Parkı civarındaki esnafları ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada esnaflarla görüştü ve esnafların sorunlarını dinledi. Geçici konteyner iş yerlerinde hizmetlerine devam eden esnafları dinleyen Sami Er, çarşının bir yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını söyledi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi mask
Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi
Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Söğütlü Camisi’nin Emekliler Parkı’na yapılacağı yönündeki söylemlere tepki göstererek, “Böyle bir şey kesinlikle yok. Allah izin verir de belediye başkanı olursak böyle bir teşebbüse zaten asla izin vermeyiz” dedi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

Esnaf ziyareti sırasında Söğütlü Cami’nin Emekliler Parkı’na yapılacağı yönündeki söylemlere de açıklık getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını dile getirdi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

“TAMAMEN UYDURMA HABERLER”

Bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ve böyle bir duruma da kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyleyen Er,

 “Burası bir park alanı, burada cami yapılmasına kim karar verdi. Bunun kararını verecek olan Büyükşehir Belediyesi’dir. Zaten park alanına cami de yapılmaz. Tamamen uydurma haberler. Vatandaşımız ve esnafımız buna itibar etmesin. Caminin yeri bellidir, zaten burada cami yapılması için imar çalışması olması gerekir. Böyle bir şey yok asla. Gerek Malatya halkımızdan gerek buradaki esnafımızdan asparagas haberlere itibar edilmemesini istiyorum. Allah izin verir de belediye başkanı olursak böyle bir teşebbüse de zaten asla izin vermeyiz”

 dedi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

Böyle bir açıklama yapılmasına tepki gösteren Er, “Önüne gelen bir açıklama yapıyor. Açıklama yetkisine sahip olmayan insanlar akıllarına estiği şeyi telaffuz ediyorlar. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin dışında kimse karar veremez, vatandaşımız da esnafımız da bunu böyle bilsinler” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

“CAMİ KENDİ YERİNE YAPILACAK”

Muhalefet adaylarının bu konuyu bir siyasi malzeme haline getirmesine de tepki gösteren Sami Er,

“Cami yerine yapılır, yeri neresi ise oraya yapılır. Bunu siyasi malzeme haline getiriyorlar. Böyle bir durum asla yok. Bunu telaffuz edenler de yanlış telaffuz ediyorlar. Yetkisi olmadığı halde böyle bir konuşma yapıyorlar.  Asla böyle bir durum yok, cami de kendi yerine yapılacak”

diye konuştu.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, esnafı gezisinin ardından Kernek Meydanında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı İftar Çadırına geçti. Beraberindekilerle birlikte yemek kuyruğuna giren Er, daha sonra iftar çadırına geçerek vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrası vatandaşlarla da bir araya gelen Sami Er’e vatandaşlar da yakın ilgi gösterdi.

Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi
 
Malatya’da olay olan camii hakkında yeni açıklama geldi

Kaynak: BÜLTEN

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14 Mar 2024 - 14:49 Malatya- Gündem

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