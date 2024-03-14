14 Mar 2024 - 14:31 - Gündem

Konya’da F5 eğitim uçağı düştü

Konya 3’üncü Ana Jet üssünde Türk Yıldızlarına ait olduğu bildirilen F5 eğitim uçağının pist yakınlarında düştüğü bilgisi verildi. Pilotun düşmeden önce kendini uçaktan fırlattığı ve sağ olarak yere indiği, tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip intikal ettirildi. Olayla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.