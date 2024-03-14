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Konya’da F5 eğitim uçağı düştü

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Konya 3’üncü Ana Jet üssünde Türk Yıldızlarına ait olduğu bildirilen F5 eğitim uçağının pist yakınlarında düştüğü bilgisi verildi. Pilotun düşmeden önce kendini uçaktan fırlattığı ve sağ olarak yere indiği, tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip intikal ettirildi. Olayla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

Konya’da F5 eğitim uçağı düştü mask
Konya’da F5 eğitim uçağı düştü
Konya’da F5 eğitim uçağı düştü
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Konya 3’üncü Ana Jet üssünde Türk Yıldızlarına ait olduğu bildirilen F5 eğitim uçağının pist yakınlarında düştüğü bilgisi verildi. Pilotun düşmeden önce kendini uçaktan fırlattığı ve sağ olarak yere indiği, tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip intikal ettirildi. Olayla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

Konya’da F5 eğitim uçağı düştü
 
Konya’da F5 eğitim uçağı düştü
 
Konya’da F5 eğitim uçağı düştü
 
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14 Mar 2024 - 14:31 Konya- Gündem

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