14 Mar 2024 - 14:01 - Eğitim

YKS ‘ye girecekler bu habere dikkat!

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Ramazan ayının rakiplerinin önüne geçebileceği bir ay olduğunu söyleyen Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, öğrencilerin genellikle Ramazan ayında ders çalışmayı ertelediklerini ya da bıraktıklarını kaydetti. Özcan, “Ramazan ayı fark atılacak bir aydır. Hedefleri olan başarıyı hedefleyen öğrenciler için Ramazan ayı ders çalışmak için çok önemli bir aydır” dedi.