YKS ‘ye girecekler bu habere dikkat!

Manevi huzurla birlikte birçok kişinin hayatında birtakım değişiklikleri de beraberinde getiren Ramazan ayı özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri etkiliyor. Bu süreçte üniversite adayı öğrencilere ders çalışma tavsiyelerinde bulunan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayında öğrencilerin enerjilerinin yüksek olduğu saatlerde AYT düşük olduğu saatlerde ise TYT çalışması gerektiğini vurgu yapan Tolga Özcan, öğrencilerin bu ayda uyku düzenlerine de dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
“ESNEK DERS SÜRELERİ AYARLAMALARI GEREKİYOR”
Ramazan ayında öğrencilerin öncelikle beslenme ve su tüketimlerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özcan,
“Ramazanlıkta öğrencilerimizi 3 kategoriye ayırabiliriz. Bunların birinci gündüzcü öğrenciler, ikincisi gececi öğrenciler, üçüncüsü de okulcu öğrenciler yani gündüz ders çalışmayı sevenler, gece ders çalışmayı sevenler ve bir de okula giden öğrencilerimiz var. Öncelikle öğrencilerin bir program oluşturması gerekiyor. Ders çalışma zamanlarını belirlemek için bir program oluşturmaları gerekiyor. Bu programı sahur ve iftar saatlerini dikkate alarak hazırlayabilirler. İftardan bir süre sonra sahurdan önce ders çalışmaya zaman ayırarak kendilerine uygun bir program hazırlayabilirler. Tabii ikinci bir yöntem de dengeli beslenmedir. Çünkü Ramazanlıkta sınava hazırlanan öğrenciler dengeli beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor. Öncelikle iftar ve sahurda enerji veren, sindirimi kolaylaştıracak yiyecekler tüketmeleri gerekiyor. Öncelikle su içmeyi ihmal etmemeleri gerekiyor. Esnek ders süreleri ayarlamaları gerekiyor. Ramazan ayında enerjilerinin dalgalı olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Yani Ramazan öncesiyle Ramazan ayındaki ders çalışmaları enerjileri aynı olmaz. Onun için ders çalışma sürelerini esnek tutmaları gerekiyor. Enerjileri yüksek olduğunda daha zor konulara odaklanarak, düşük enerji dönemlerinde ise daha kolay ve tekrar gerektiren konulara yönlenebilirler. Yani geç çalışma motivasyonları ve enerjilerin yüksek olduğu zamanlarda ikinci sınav dediğimiz AYT konularına odaklansınlar. Düşük enerjili oldukları zaman, motivasyonları, enerjileri düşük olduğu zaman da daha kolay ve tekrar gerekli yani TYT dediğimiz birinci sınava çalışabilirler. Günün verimli saatlerinde AYT bunu adaylarımız unutmasınlar. Bu süreçte kısa ve sık aralıklarla mola verebilir. Örneğin 40 dakika çalıştıktan sonra bir 10 dakikalık bir kendilerine ara verebilirler. Ders çalışma sürelerini minimum 40 dakikada tutmaları gerekiyor. Bu yöntem zamanı daha verimli kullanmalarına yol açar. Tabii adaylarımız için iyi bir çalışma ortamı gerekiyor. Ders çalışacakları ortamların sessiz, düzenli ve rahat olması gerekiyor. Dikkatlerinin dağılmaması gerekiyor. Verimli çalışmadaki en önemli faktörlerden biri çalışma ortamıdır, dikkatlerinin dağılmaması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“GÜNÜ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRLER”
Gündüz ders çalışmayı tercih eden üniversite adayı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özcan,
“Ramazan ayında gündüzcü, gececi ve okulcu dediğimiz tayfalarımız var. Gündüz ders çalışan öğrenciler için şunu önerebilirim akşam en geç saat 22.30-23.00 gibi uykuya geçiş yapabilirler. Bu sayede 6 saatlik minimal bir uyku alabilirler. Sahurlarını uygun saatte yaptıktan sonra sabah saat 06.00-06.30 gibi derse başlayıp, öğlen yaklaşık 12.00-12.30’a kadar 6,5 saatlik verimli ders çalıştıktan sonra gündüzcü öğrenciler öğle arası 2 saat kendilerine bir uyku zaman ayırabilirler. Örneğin saat 12.30’da bitirirse ders çalışmayı saat 14.30’a kadar kendilerine bir uyku arası verebilirler. Tabii bu kontrollü bir şekilde olacak. Bunu yaptıktan sonra öğrenciler diyelim öğlenden sonra 14.00 veya 14.30 gibi kalktılar burada akşam iftara kadar örneğin Malatya için 18.00 veya 18.15’e kadar çalıştıkları zaman yaklaşık 4 saatlik bir ders çalışma süresi olacak. Orada da 4 saat çalışarak günü verimli bir şekilde tamamlayabilirler. İftardan sonra da saat 19.00 ile 22.00 arası dinleme yaparak günü tamamlayabilirler”
ifadelerini kullandı.
“ZAMAN TANIMALARI GEREKİYOR”
Gece ders çalışmayı seven öğrencilerin akşam iftardan sonra saat 22.30 gibi ders çalışmaya başlayabileceklerini kaydederek,
“Bir de gece çalışmayı seven öğrencilerimiz var. Gece çalışmayı seven öğrencilerde akşam iftardan sonra saat 22.30-23.00 gibi gece saat 04.00-04.30’a kadar 6 saatlik bir çalışma gerçekleştirebilirler. Burada sahurlarını uygun saatte yaptıktan sonra kendilerine biraz zaman tanımaları gerekiyor. Sahurlarını yaptıktan sonra saat 06.00 ile 07.00 arası bir saatlik ders çalışma yapabilirler. Bu süreçte bir branş denemesi, paragraf veya problem atabilirler. O bir saatlik süreçte zihinlerini derse hazırlayabilirler. En azından vücut ders çalışmak için harekete geçmiş olur. Ondan sonra saat 07.00 gibi öğlen saat 15.00-15.30’a kadar 8 saatlik uykularını alabilirler. Ardından da kalktıkları zaman 15.30’dan akşam saat 18.00-18.30’a kadar 3 saatlik bir çalışma süreci geçirebilirler. Akşam saat 22.00-22.30 gibi bir 6 saatlik ders çalışılır, 3 saatte öğlen çalışılır, toplamda 9 saatlik bir ders çalışması olur”
diye konuştu.
“DERS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREBİLİRLER”
Okula giden öğrencilerin okula gitmeden önce AYT okuldan geldikten sonra ise TYT çalışmaları önerisinde bulunan Özcan,
“Bir de okula giden öğrencilerimiz var. Zaten Ramazan öncesinde de okula giden öğrenciler en geç saat 23.00 gibi uykuda olmaları gerekiyor. Burada 6 saatlik, maksimum 7 saatlik uykularını alabilirler. Okula giden 12’nci sınıf YKS öğrencilerini sahurlarını uygun saatte yaptıktan sonra mesela sabah saat 05.00 ile 08.00 arası 3 saatlik bir verimli ders çalışma süreci geçirebilirler. Tam gün okulu olanlar sabah 08.00 ile 15.00 arası okulda oluyorlar. Okuldan geldikten sonra saat 16.00 ile 18.00 arası 2 saatlik süreçte ders çalışmalarını sürdürebilirler. Okuldan geldikten sonra bizim birinci aşama dediğimiz TYT derslerini çalışsınlar, sahurdan sonra okula gidene kadar ki süreçte de ikinci sınav dediğimiz AYT'ye çalışsınlar. Sabah bir saatlik sürede kendilerine bir branş denemeleri, alan denemeleri de atabilirler. İftardan sonra saat 19.00 ile 20.30 arası bir dinlenme yapabilirler. 20.30’dan sonra yatana kadar saat 23.00’a kadar olan süreçte 3 saatlik süreçte de son ders çalışmalarını yaparak günlerine tamamlayabilirler. Bu şekilde en azından doğru stratejik olarak öğrenciler ders çalışabilirler”
söyleminde bulundu.
“DERS ÇALIŞMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR AYDIR”
Son olarak Ramazan ayının, öğrencilerin rakiplerinin önüne geçebileceği bir ay olduğunu dile getiren Özcan,
“Burada adaylara önerebileceğim en önemli şey kesinlikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle enerjilerini düşürmemeleri gerekiyor. Enerjilerinin yüksek olduğu zamanlarda AYT, enerjilerin düşük olduğu zamanlarda TYT çalışmaları gerekiyor. Örnek veriyorum ders çalışacaksa bir öğrenci enerjisinin düşük olduğu zamanlarda fazla ezber gerektirmeyen tekrara yönelik çalışmaları daha isabetli olur. Açlığın hissedilmediği saatlerde de AYT çalışmaları gerekiyor. Buna da öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklarına, uykularına, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sınavın sadece psikolojik olarak değil aynı zamanda biyolojik, fizyolojik faktörlerle etkili olduğunu unutmasınlar. Çünkü sindirim sistemi olsun, biyolojik faktörler, fizyolojik faktörlerde öğrencilerin ders çalışmalarını etkili faktörler. Bu şekilde bir program hazırlayarak Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirebilirler. Öğrencilerimize, adaylarımıza burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum Ramazan ayı fark atılacak bir aydır. Ramazan ayı öğrencilerimizin rakiplerinin önüne geçebileceği bir aydır. Adaylarımız bunu kesinlikle göz önünde bulundursunlar. Çünkü Ramazan ayında sınava hazırlanan öğrencilerde bir motivasyon ya da moral düşüklüğü olduğu için ders çalışmayı erteliyorlar ya da bırakıyorlar. Ama kesinlikle hedefleri olan başarıyı hedefleyen öğrenciler için Ramazan ayı ders çalışmak için çok önemli bir aydır. Onun için adaylarımız kesinlikle moral motivasyon olarak kendilerini olumsuz anlamda etkilemesinler. Ramazan ayında açıklarını, eksikliklerini kapatıp özellikle AYT konularına ilerleyebilirler. Özellikle gece ders çalışma dediğimiz yöntemde adaylarımız eksiklerini gidebilirler. Onun içinde adaylarımızın bu Ramazan ayını çok verimli bir şekilde geçirmeleri gerekiyor. İnce eleyip sık dokuyup kendi programlarıyla fark atabilirler. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.