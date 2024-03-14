Ramazan’da beslenmeye dikkat

Uzm. Dr. Semih Canpolat, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Canpolat, “Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirterek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini söyledi.

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğuna değinen Canpolat, bu beslenme tarzının açlık, kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmakta olduğunu kaydetti.

“AĞIR YEMEKLERDEN UZAK DURUN”

Dr. Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.”

“SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT”

İftar sofraları için hazırlanan yiyeceklerin tüketim miktarının da önemli olduğuna da dikkat çeken Canpolat, “İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek miktarda besin tüketilmemeli. Aksi takdirde bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir. Yeterince sıvı alınmaması durumunda ise su ve mineral kaybı sonucu bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su içmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı