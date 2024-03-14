Yavaşlığın nedeni bu!

Malatya’nın kalbi olarak nitelendirilen Bakırcılar Çarşısı şantiye alanında çalışmalar devam ederken, bu çalışmaların kaplumbağa hızında ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Rezerv alanındaki işlerin niçin yavaş ilerlediğini anlatan Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli, “Rezerv alanında bulunan binalar ile esnaf arkadaşlarımızın konteynerleri yapmamız gereken yüzde 100 çalışma hızımızı yüzde 25’e düşürüyor. Binalar yıkılmadığı ve konteynerler kaldırılmadığı için biz yüzde 100 kapasiteye geçemiyoruz. Bu şekilde 500 iş gününde bitirmemiz gereken çalışma bu tarihte bitmez” dedi.

“Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında, Malatya'nın kalbi olarak nitelendirilen Bakırcılar Çarşısı'nda ilk kazma vurulmuş, 29 Temmuz 2023 yılında ilk kazma vurulmuş, o günden bugüne kadar çalışmalar devam etse de yapılan işlerden pek de randıman alınmadı. Kaplumbağa hızında giden çalışmalar için şehirde çok fazla eleştiriler yapılırken, çalışmaların niçin bu kadar yavaş gittiği hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakırcılar Çarşısı rezerv alanında yüzde 100 oranında çalışılabilmesi için bazı problemlerin bulunduğuna dikkat çeken Çekmegeli, çalışmaları yavaşlatan sorunları anlattı.

“BURASI BİR REZERV ALANI”

İnşaat alanında çalışmaları engelleyen bazı problemler olduğunu belirten Çekmegeli,

“Rezerv alanında 2-3 bina var. Malatyalı vatandaşlarımız elbette ki mülkiyetinin sahibi. Binasının sağlam olduğunu iddia edebiliyor ama burası bir rezerv alanı. Rezerv alanı ilan edildiği için bazı şeyleri kabul etmek ve bunun yolunu açmak gerekiyor. Çünkü burası Malatya’nın can damarı, iş merkezi. Burası yarın tamamlandığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en güzel alışveriş merkezlerinden birisi olacak. Tek ricamız Malatya’daki kamu kurum ve vatandaşlarımızın burayla ilgili duyarlı davranıp, bu alanın önünü kapatmak değil de açmak için çalışılması. Fakat bazı engeller var. Mahkemeye veriyorlar, yıkımı durduruyorlar. Bu gibi engellerden dolayı biz yüzde 100 kapasitede çalışamıyoruz. Mesela kaldırımda konteynerler var. konteynerlerin olduğu alan da rezerv alanı. Bu konteynerlerdeki esnaf arkadaşlarımızın bir an önce konteynerleri kaldırması gerekiyor ki, 3 bin metrekare temelimizin olduğu o alanda çalışalım. Bundan dolayı temelimize başlayamıyoruz”

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ”

“Burası 500 iş günü içerisinde bitmesi gereken bir şantiye alanı. Bu şekilde bizim 500 günde bu inşaat çalışmasını bitirmemiz çok zor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” diyen Çekmegeli,

“Rezerv alanında bulunan binalar ile esnaf arkadaşlarımızın konteynerleri yapmamız gereken yüzde 100 çalışma hızımızı yüzde 25’e düşürüyor. Binalar yıkılmadığı ve konteynerler kaldırılmadığı için biz yüzde 100 kapasiteye geçemiyoruz. Bu şekilde 500 iş gününde bitirmemiz gereken çalışma bu tarihte bitmez. 10 gün bile geciksek burada iş yeri olacak diğer arkadaşların hakkına girmektir. Çünkü arkadaşlarımız iş bittiğinde, ‘bismillah’ deyip, işlerine başlayacaklar ve satışlarını yapacaklar”

dedi.

“GECİKMELER, SIKINTILAR VAR”

Mülk sahiplerinin neden binalarını yıktırmadığının gerekçesini de söyleyen Çekmegeli,

“Bazıları baz istasyonlarımız var, kiraya veririz, buradan bir kira gelirimiz olur’ bunları talep ediyorlar. Diğeri ‘Benim binam sağlam’ diyor. Ama sonuçta burası zeminindeki sıkıntıdan dolayı yıkılıp, rezerv alanı ilan edilen bir bölge. Yarın o binadaki bir vatandaşın depremden zarar görmeyeceği veya hayatını kaybetmeyeceği diye bir şey yok. Buna kimse imza atmaz. Ama mahkemeler itirazları kabul ediyor, belli bir süreç içerisinde itirazları değerlendirmeleri gerekiyor. Fakat gecikmeler, sıkıntılar var. Öte yandan seçim zamanı ve bazı şeyler bekliyor. Vatandaşlar bizim yavaş ilerlediğimizi sanıyorlar. Vatandaşlar içinde olmayınca, buradaki yapılan işlerin hangi düzeyde, hangi aksiyonlar alınarak yapıldığını bilmediği için tabii ki bu şekilde düşünecek. Böyle giderse, önümüze engeller çıkarsa gecikmeler olacak”

ifadelerine yer verdi.

“SUÇLU YOK, DÜŞÜNMEME VAR”

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Çekmegeli, şunları söyledi:

“Sonuçta burada Emlak Konutun adına özel iştirak çalışıyor. Özel iştirakin kamularda işleri de oluyor. Elektriğidir, suyudur, altyapısıdır vs. bunlar için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Mesela insan vücudu için önemli olan organ kalptir, ciğerleridir. Burası da Malatya’nın ciğerleri. Bu nedenle buraya destek olunması, köstek olunmaması gerekiyor. Betonumuzu bile kendi sahamızda kendimiz çıkartıyoruz. Biz profesyonel olarak çalışan bir birimiz. Bizim kalıplarımız bile profesyonel. Bizim burada 16’ya yakın mühendis arkadaşımız var. Elektrik mühendisinden mimarına, makine mühendisine kadar birebir çalışıyorlar. Böyle bir yerin gecikmesi mümkün değil. Şu anda işimize köstek olan yok ama sadece rezerv alanında bulunan binalar ve esnafların konteynerlerden kaynaklanan sorunlar var. Rica ediyoruz bir an önce önümüzü açsınlar hem kendileri rahat etsin hem de biz işimizi hızlı bir şekilde bitirelim. İnsanlarımız işi biraz nefsine çekiyor, burada yapılacak olan dükkânlarda esnaf arkadaşlarımızın da dükkânı var. Esnaf arkadaşlarımızın ‘buradan gidersem iş yapamam’ korkusu var. Aslında burada suçlu yok, düşünmeme var.”