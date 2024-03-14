Şırnak’tan şehit haberi geldi

Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev alan Polis Memuru İlker Duran’ın 13 Mart 2024’te görevli olduğu araç ile geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.