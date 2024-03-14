14 Mar 2024 - 12:33- Gündem G:

Şırnak’tan şehit haberi geldi

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Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev alan Polis Memuru İlker Duran’ın 13 Mart 2024’te görevli olduğu araç ile geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Şırnak’tan şehit haberi geldi mask
Şırnak’tan şehit haberi geldi
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Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev alan Polis Memuru İlker Duran’ın 13 Mart 2024’te görevli olduğu araç ile geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Şırnak’tan şehit haberi geldi

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Şırnak’tan şehit haberi geldi
 

Kaynak: Haber Merkezi
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14 Mar 2024 - 12:33 - Gündem

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