14 Mar 2024 - 12:33- Gündem

Şırnak’tan şehit haberi geldi

Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev alan Polis Memuru İlker Duran’ın 13 Mart 2024’te görevli olduğu araç ile geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.