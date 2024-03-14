- Asayiş

Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı

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Bugün saat 11.00 sularında Malatya Çevre Yolu İnönü Sokak üzerinde ağır hasarlı bir binadan dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken çıkan yangını hurdacıların başlattığı görüldü. Ağır hasarlı bir binanın bahçesinde yangın başlatan hurdacılar hakkında tutanak tutuldu.

Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı mask
Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı
Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı
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Bugün saat 11.00 sularında Malatya Çevre Yolu İnönü Sokak üzerinde ağır hasarlı bir binadan dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken çıkan yangını hurdacıların başlattığı görüldü. Ağır hasarlı bir binanın bahçesinde yangın başlatan hurdacılar hakkında tutanak tutuldu.

Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı

Bugün saat 11.00 sularında Malatya Çevre Yolu İnönü Sokak üzerindeki Bereket Sigorta binasının bahçesinden yoğun dumanların yükselmesi üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların, ağır hasarlı binadan söküm yapan hurdacıların başlattığı ateşten kaynaklandığı görülürken hurdacılar hakkında tutanak tutuldu.

Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı
 
Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı
 
Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı
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14 Mar 2024 - 12:02 Malatya- Asayiş

Mahreç  Murat İpekten

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