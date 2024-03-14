Hurdacılar Malatya itfaiyesini ayağa kaldırdı

Bugün saat 11.00 sularında Malatya Çevre Yolu İnönü Sokak üzerinde ağır hasarlı bir binadan dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken çıkan yangını hurdacıların başlattığı görüldü. Ağır hasarlı bir binanın bahçesinde yangın başlatan hurdacılar hakkında tutanak tutuldu.
Bugün saat 11.00 sularında Malatya Çevre Yolu İnönü Sokak üzerindeki Bereket Sigorta binasının bahçesinden yoğun dumanların yükselmesi üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların, ağır hasarlı binadan söküm yapan hurdacıların başlattığı ateşten kaynaklandığı görülürken hurdacılar hakkında tutanak tutuldu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.