Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

15 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Katranca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 16:00

16 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Kocahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Katranca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 16:00

17 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

17.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

17.03.2024 Pazar Saati: 13:00