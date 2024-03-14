Kırklareli’nde yaşayanlar dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
15 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Katranca-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.03.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.03.2024 Cuma Saati: 16:00
16 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Kocahıdır
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
16.03.2024 Cumartesi Saati: 15:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Katranca-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
16.03.2024 Cumartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
16.03.2024 Cumartesi Saati: 16:00
17 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
17.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
17.03.2024 Pazar Saati: 13:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.