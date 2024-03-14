Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

15 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Beğendik-Aydoğan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 11:30

16 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Beyköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 12:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yeşilköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 12:30

17 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yaylaköy-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

17.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

17.03.2024 Pazar Saati: 15:00