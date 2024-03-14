- Gündem

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi mask
Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi
Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

15 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Beğendik-Aydoğan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 11:30

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

16 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Beyköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 12:30

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yeşilköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.03.2024 Cumartesi Saati: 12:30

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

17 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yaylaköy-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

17.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

17.03.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! Uyarı geldi

# Elektrik kesintisi, edirne elektrik kesintisi, Edirne, edirne son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika edirne

14 Mar 2024 - 11:51 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL