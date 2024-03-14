15 Mart 2024 Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

15 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Osmanlı

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Tepeköy

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Çengelli

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yukarıkalamış

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Çınarlı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Çınarlı

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.03.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.03.2024 Cuma Saati: 14:00