Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

“16 Mart Cumartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçe Altınşehir mh. 3013, 3012, 3014, 3021, 30217 nolu sokaklar, Bahçe şehir Konutları, Miray-5 Konutları ve civarı, Manas evleri ve civarı, KYK Kız yurdu, Hasankendi, Büyük Kavaklı, Taşpınar, Yazlık, Güzelyurt, Lokman, Ova Kuyucak, Hacıhalil, Bozhöyük, Korulu, Bağpınar, Çobandede, Yazıca, Kilisik, Tecir, Bardakçı, Karuz, Yassıhöyük, Çekiçler, Köyleri ile bağlıları ve Gazihan Dede Ziyareti ve civarı bölgelerine,

16 Mart Cumartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Besni devlet hastanesi ile Besni-Üçgöz yolu üzeri aboneler ve Özel trafolu müşterilere,

17 Mart Pazar günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Beşpınar Mesire alanı ile Abuzer Gaffari Türbesi ve Özel trafolu müşterilere,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kahta İlçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi, Turanlı Tekstil ,Fehmi Turanlı Çiftlik ile Özel trafolu abonelere,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Külafhöyük, Yayladamı, Akhisar, Doyran, Çamgazi, Kızılhöyük, Örümce Köyleri ile Özel trafolu abonelere elektrik enerjisi verilemeceği açıklandı.”