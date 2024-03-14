Sivas’ta 3 Şanlıurfa’da 9 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Asagı Cakmak Koyü, Orta Cakmak Koyü, Alacakoy, Yukarıcakmak Köyü, Islım Koyü bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Zara ilçesine bağlı Nasır Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Divriği ilçesine bağlı Kocapaşa, Karayusuf Ve Kale Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Divriği ilçesine bağlı Gedikbaşı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Meydan, Akarçay, Mezra, Kurtuluş bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra, Gellegöç, Büyükçaylı, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Yalçınkaya, Düzova, Ensar, Seydo Atilla, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Yaşar, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Osmanlı, Yenice bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır, İbrik, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Bağlarbaşı, Yavuz Selim bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Bahçelievler, Hoşin, Gürgür, Arıca, Bahçecik, Akçaören, Barğaç, Kadıkent, Ağveren, Kepirhisar, Karaburç, Korgun, Hanmağara, Saluca, Malören bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent, Narlıkuyu, Çankaya, Akbayır, Ali Baba bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Yolyazı, Sarıdam, Aşağıkaracaören, Kıvançlı, Alagün, Oyuktaş, Nohut, Turna, Bakırca, Canpolat, Gözeli, Yukarıdilimli, Üzümkara, Acaryurt, Payamlı, Altındamla, Keçili, Alanyurt, Armağanlı, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Çubuklu, Çiftçibaşı, Başbük, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Keş, Alagün, Çubuklu, Çiftçibaşı, Altınpınar, Aslanlı, Bölükbaşı, Dardağan, Yücelen, Darıcalı, Başdeğirmen, Ediz, Uzunpınar, Yoğurtçu, Yoğunca, Karakoyun, Yücelen, Üstüntaş, Güvenli, Dicle, Gözelek, Hayriye, Bağlar, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakoyun bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Abalar, Samanlı, Reyhanlı, Başaran, Süleymaniye, Göğerli, Sağırtaş, Binekli, Yukarıkarataş, Kınalıtepe, Evcimen, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu, Bahçelievler, Özal, Anıt, Nergizli, Bakımlı, Üçgül, Türkeli, Yukarıbağ, Dinçkök, Arıtır, Büyükçavuş, Oğlakçı, Altınbaşak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.