Otobüste uyuşturucu ile yakalandı

Osmaniye’de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada Muhammed Ali E.’nin ait valizin içinde 11 kilo 250 skunk ele geçirildi.
Otobüste yolcu olarak bulunan Muhammed Ali E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.