- Asayiş

Otobüste uyuşturucu ile yakalandı

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Osmaniye’de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otobüste uyuşturucu ile yakalandı mask
Otobüste uyuşturucu ile yakalandı
Otobüste uyuşturucu ile yakalandı
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Osmaniye’de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otobüste uyuşturucu ile yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada Muhammed Ali E.’nin ait valizin içinde 11 kilo 250 skunk ele geçirildi.

Otobüste uyuşturucu ile yakalandı

Otobüste yolcu olarak bulunan Muhammed Ali E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otobüste uyuşturucu ile yakalandı
Otobüste uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Mar 2024 - 11:21 Osmaniye- Asayiş

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