Elâzığ ve Bingöl’de saatler süreceği bildirildi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Hankendi Köyü Dilek Mevkii, Meşeli Köyü Han, Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Durupınar Köyü Durupınar, Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Yolçatı Köyü Yolçatı, Kelmahmut Köyü Gülmahmut, Sarılı Köyü Sarılı, Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü Merkez Mevkii, Binekli Köyü Yayla Mevkii, Yayla Köyü Ekincik Mezra, Yeniyazı Köyü, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Büyükçağ Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Döşlüce Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Büyükçağ Köyü, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Çevirme Köyü, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.