Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,
Bugün 11.35 ila 16.35 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,
Yarın 12.10 ila 13.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal, Çomaklı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü; Cami Mevkii, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü, Yukarı Mevki’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievlerosb Mevkii, Selçuk Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.