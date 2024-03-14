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Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat! mask
Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!
Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

“Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,

Bugün 11.35 ila 16.35 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Tomarza ilçesine bağlı Akmescit, Kızılören mahallelerine,

Yarın 12.10 ila 13.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal, Çomaklı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

“Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü; Cami Mevkii, Tepeköy Köyü bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Kayseri ve Niğde’de yaşayanlar dikkat!

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü, Yukarı Mevki’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievlerosb Mevkii, Selçuk Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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14 Mar 2024 - 10:30 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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