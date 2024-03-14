- Sağlık

14 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 14 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 14 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Deva Eczanesi

 Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM karşısı, No:50/A, Battalgazi

24 saat açık

Umut Eczanesi

Mücelli Sağlık Ocağı karşısı, Cengiz Topel Caddesi, Cumartesi semt pazarı girişi

24 saat açık

Ümit Eczanesi

Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü karşısı

24 saat açık

Tolga Eczanesi

Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No:226/C, Tecde

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen hastanesi karşısı

24 saat açık”

 

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14 Mar 2024 - 10:23 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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