Meteoroloji uyardı Malatya’da Mart kapıdan bakacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta ve yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece”c