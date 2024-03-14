Meteoroloji uyardı Malatya’da Mart kapıdan bakacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta ve yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16 derece”c
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.